Бальбуэна подвёл итоги дерби «Динамо» - ЦСКА

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о поединке против ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России. «Бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Счастливы, что смогли заработать три очка. Мы должны продолжать работать. Есть что ещё улучшить. Мы подняли уровень нашей уверенности. Надо сделать команду более конкурентоспособной», - приводятся слова защитника на страницах издания «Чемпионат».

Благодаря победе в дерби подопечные Марцела Лички с десятью баллами поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок «бело-голубые» проведут против казанского «Рубина» в субботу, 26 августа.