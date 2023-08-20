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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальбуэна подвёл итоги дерби «Динамо» - ЦСКА

20 Августа 2023 • 09:48 Комментировать

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о поединке против ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России. «Бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Счастливы, что смогли заработать три очка. Мы должны продолжать работать. Есть что ещё улучшить. Мы подняли уровень нашей уверенности. Надо сделать команду более конкурентоспособной», - приводятся слова защитника на страницах издания «Чемпионат».

Благодаря победе в дерби подопечные Марцела Лички с десятью баллами поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок «бело-голубые» проведут против казанского «Рубина» в субботу, 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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