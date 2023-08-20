Тихонов: «Факел» загнан в угол и поэтому представляет из себя опасного соперника»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче пятого тура РПЛ, в котором встретятся «Факел» и «Пари НН».

Напомним, что команда из Воронежа пока не имеет в своём активе ни одного набранного очка и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ. По мнению Тихонова, нынешнее положение «Факела» делает команду Вадима Евсеева опасным соперником.

«Гости выглядят в целом получше, обыграли «Ахмат» и спокойно и планомерно набирают форму. Здесь они, конечно, должны ставить себе задачу увезти из Воронежа три очка, но «Факел» загнан в угол и поэтому представляет из себя опасного соперника», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Факел» — «Пари НН» состоится сегодня, 20 августа, в Воронеже. Начало — в 17:30 по московскому времени.