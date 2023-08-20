Радимов рассказал, что думает о трансфере Захаряна

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий касательно перехода полузащитника Арсена Захарян из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Он должен понимать, что конкурировать будет непросто. Это другой футбол, другой мир. Тут нельзя опускаться ниже определённой планки, что Захарян позволял себе в прошлом сезоне», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Захарян сменил клубную прописку в субботу, 19 августа. Арсен заключил с «Реал Сосьедадом» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2029 года. Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.