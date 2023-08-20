Гафин: «Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли завершить его трансфер»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса.

Ранее сообщалось, что мексиканский футболист хочет перейти в «Динамо», несмотря на интерес со стороны нидерландского «Фейеноорда».

«На самом деле, сам Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли завершить его трансфер. Не сказать, что мы удивлены, но его поведение вызывает большое уважение», — цитирует Гафина «Чемпионат».

В прошлом сезоне Чавес провёл за «Пачуку» 42 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 8 миллионов евро.

В пяти турах РПЛ «Динамо» набрало 10 очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 26 августа против «Рубина».