Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гафин: «Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли завершить его трансфер»

20 Августа 2023 • 09:31 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса.

Ранее сообщалось, что мексиканский футболист хочет перейти в «Динамо», несмотря на интерес со стороны нидерландского «Фейеноорда».

«На самом деле, сам Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли завершить его трансфер. Не сказать, что мы удивлены, но его поведение вызывает большое уважение», — цитирует Гафина «Чемпионат».

В прошлом сезоне Чавес провёл за «Пачуку» 42 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 8 миллионов евро.

В пяти турах РПЛ «Динамо» набрало 10 очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 26 августа против «Рубина».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пачука Дмитрий Гафин Луис Чавес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
20.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.10 3.90 2.22
Видео
20.08.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1.82 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
09:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Черноморец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
09:35 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, что думает о трансфере Захаряна
09:31 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли завершить его трансфер»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал минимальную цель «Сочи» в РПЛ
09:20 · Россия. Премьер-лига
Нобоа высказался о разгроме «Ростова» со счётом 4:0
09:14 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает «Оренбург» фаворитом в матче с «Ахматом»
09:14 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» дали ответ по контракту Тюкавина
09:01 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «В Испании Захарян ещё больше раскроет свой талант» 2
08:42 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Захаряну подходит испанский чемпионат»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт высказал мнение об уходе Захаряна из «Динамо»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Карраскаль не будет потерей для ЦСКА» 1
08:24 · Россия. Премьер-лига
Захарян попрощался с «Динамо»
08:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» опережает клубы АПЛ в борьбе за соотечественника Месси 1
08:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюба грубо ответил комментатору матча «Краснодар» - «Локомотив»
07:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на победу «Динамо» в дерби с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем