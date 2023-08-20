Нобоа назвал минимальную цель «Сочи» в РПЛ

Один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа поведал о своих амбициях в новом розыгрыше чемпионата России.

«Минимум 5-е место. Как Хохлов мотивирует? После поражений он сказал, что у нас хорошая команда, что мы должны показать это на поле. Надо бегать, показывать то, что мы можем», - цитирует южноамериканца издание «РБ Спорт».

В последнем матче сочинская команда одержала разгромную победу над «Ростовом» со счетом 4:0. После пяти туров южане набрали шест баллов и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

В следующем матче «Сочи» на домашнем стадионе примет московский «Локомотив».