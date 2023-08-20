Нобоа высказался о разгроме «Ростова» со счётом 4:0

Эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа пообщался с представителями СМИ после домашнего поединка с «Ростовом» в рамках пятого тура Премьер-лиги. Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0.

«Тяжелый матч. Это дерби. Всегда тяжело. Было важно победить, мы столько матчей не выигрывали. Мы играли хорошо. Теперь всю неделю будет хорошее настроение», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Благодаря победе на счету «Сочи» стало шесть баллов, команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина с семью баллами располагаются на восьмой позиции.