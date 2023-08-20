Тихонов считает «Оренбург» фаворитом в матче с «Ахматом»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет на своём поле «Оренбург».

Эксперт назвал «Оренбург» фаворитом этого матча, отметив, что не так давно на тренерском мостике «Ахмата» произошли серьёзные изменения, способные негативным образом сказаться на игре команды.

«Перемены могут подстегнуть команду, а могут, наоборот, обернуться падением морального духа. У «Оренбурга» пока не было побед в этом розыгрыше чемпионата, поэтому им представляется отличный шанс воспользоваться эмоциональной нестабильностью соперника», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» состоится сегодня, 20 августа, в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.