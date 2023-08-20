В «Динамо» дали ответ по контракту Тюкавина

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского «Динамо», дал комментарий касательно переговоров с нападающим Константином Тюкавиным по новому контракту.

«Мы находимся в обсуждении контракта. Не буду раскрывать детали, но могу сказать, что у нас есть задача продлить контракт Константина. Мы стараемся ее достигнуть», - приводятся слова руководителя на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Константин является воспитанником академии «Динамо». За первую команду «бело-голубых» Тюкавин провел 98 поединков, в которых отметился 26 забитыми мячами и 18 результативными передачами. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2024 года.