Новиков: «В Испании Захарян ещё больше раскроет свой талант»

Экс-тренер столичного «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о трансфере полузащитника сборной России Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен хороший футболист. Надеюсь, у него все получится! У него есть все, чтобы играть на хорошем уровне в Испании. В этом чемпионате он еще больше раскроет свой талант», - приводятся слова специалиста на страницах издания Sport24.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. 20-летний полузащитник заключил с клубом из Сан-Себастьяна долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2029 года. Сумма трансфера игрока составляет порядка 12 миллионов евро.