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Хохлов: «Захаряну подходит испанский чемпионат»

20 Августа 2023 • 08:42 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о переезде полузащитника Арсена Захаряна в испанскую Ла Лигу. Хавбек заключил долгосрочный контракт с «Реал Сосьедадом».

«Хороший город, хорошая команда. Испанский чемпионат, я думаю, ему подходит. Желаю ему удачи», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Трудовой договор Захаряна с испанским клубом рассчитан на шесть лет. Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

За «Динамо» хавбек провел 89 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Хохлов Арсен Захарян
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