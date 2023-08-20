Хохлов: «Захаряну подходит испанский чемпионат»

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о переезде полузащитника Арсена Захаряна в испанскую Ла Лигу. Хавбек заключил долгосрочный контракт с «Реал Сосьедадом».

«Хороший город, хорошая команда. Испанский чемпионат, я думаю, ему подходит. Желаю ему удачи», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Трудовой договор Захаряна с испанским клубом рассчитан на шесть лет. Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

За «Динамо» хавбек провел 89 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.