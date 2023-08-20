Лаксальт высказал мнение об уходе Захаряна из «Динамо»

Уругвайский легионер «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о трансфере полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Для «Динамо» уход Захаряна - это потеря. В последние три года он играл на постоянной основе, естественно, Заха был очень важен для нас», - передает слова Лаксальта Metaratings.ru.

О трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад» было объявлено в субботу, 19 августа. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2029 года.

Арсен – воспитанник академии «Динамо». В общей сложности полузащитник сыграл за «бело-голубых» 89 матчей, записав на свой счет 19 забитых мячей и 25 голевых передач.