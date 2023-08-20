Алдонин: «Карраскаль не будет потерей для ЦСКА»

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «армейцев» Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Тот Карраскаль который активен и участвует в атаке и обороне, был бы потерей. Но каким он был в последнее время - это потерей не будет. За него ЦСКА должен получить хорошие деньги», - цитирует Алдонина издание Metaratings.ru.

Ранее в прессе появилась информация, что «Динамо» может заплатить за трансфер колумбийского полузащитника семь миллионов евро.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В составе «армейского» коллектива он провел 47 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.