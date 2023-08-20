Захарян попрощался с «Динамо»

Полузащитник Арсен Захарян, накануне перешедший из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», попрощался с российским клубом посредством своей социальной сети.

«Динамо», спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо!» - говорится в публикации 20-летнего воспитанника «бело-голубых».

Захарян заключил с «Реал Сосьедадом» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2028/2029. Ранее в прессе сообщалось, что сумма компенсации за трансфер хавбека составит около 12 миллионов евро.