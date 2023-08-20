«Зенит» опережает клубы АПЛ в борьбе за соотечественника Месси

Полузащитник аргентинского «Эстудиантеса» Бенджамин Роллхайзер может продолжить карьеру в РПЛ, где интерес к нему проявляет петербургский «Зенит».

По сообщениям журналистов таблоида The Sun, «сине-бело-голубые» являются главными претендентами на игрока. Чемпион России опережает в борьбе за футболиста английские «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед». Петербургский клуб предложил за Бенджамина 14 миллионов евро. Аргентинская сторона, скорее всего, согласится на такие условия.

Роллхайзер играет за «Эстудиантес» с 2022 года. В 39 поединках за команду он отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.