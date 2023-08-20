Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» опережает клубы АПЛ в борьбе за соотечественника Месси

20 Августа 2023 • 08:19 Комментировать (1)

Полузащитник аргентинского «Эстудиантеса» Бенджамин Роллхайзер может продолжить карьеру в РПЛ, где интерес к нему проявляет петербургский «Зенит».

По сообщениям журналистов таблоида The Sun, «сине-бело-голубые» являются главными претендентами на игрока. Чемпион России опережает в борьбе за футболиста английские «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед». Петербургский клуб предложил за Бенджамина 14 миллионов евро. Аргентинская сторона, скорее всего, согласится на такие условия.

Роллхайзер играет за «Эстудиантес» с 2022 года. В 39 поединках за команду он отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Зенит трансферы футбола - лето 2023 Бенджамин Роллхайзер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
20 Августа 2023 в 09:05
опять какой то ноунейм
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
20.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.10 3.90 2.22
Видео
20.08.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1.82 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
09:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Черноморец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
09:35 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, что думает о трансфере Захаряна
09:31 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли завершить его трансфер»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал минимальную цель «Сочи» в РПЛ
09:20 · Россия. Премьер-лига
Нобоа высказался о разгроме «Ростова» со счётом 4:0
09:14 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает «Оренбург» фаворитом в матче с «Ахматом»
09:14 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» дали ответ по контракту Тюкавина
09:01 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «В Испании Захарян ещё больше раскроет свой талант» 1
08:42 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Захаряну подходит испанский чемпионат»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт высказал мнение об уходе Захаряна из «Динамо»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Карраскаль не будет потерей для ЦСКА» 1
08:24 · Россия. Премьер-лига
Захарян попрощался с «Динамо»
08:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» опережает клубы АПЛ в борьбе за соотечественника Месси 1
08:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюба грубо ответил комментатору матча «Краснодар» - «Локомотив»
07:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на победу «Динамо» в дерби с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем