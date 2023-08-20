Дзюба грубо ответил комментатору матча «Краснодар» - «Локомотив»

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба грубо отреагировал на слова комментатора Михаила Моссаковского по поводу гола «железнодорожников» в игре с «Краснодаром». Комментатор заявил, что москвичи вымучили этот мяч.

«Ой, иди ты знаешь куда?», - заявил нападающий в видео, опубликованном в своих социальных сетях.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Локомотив» отыгрался в компенсированное ко второму тайму время. Артём пропускал эту встречу из-за повреждения.

Ранее Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за грубые высказывания в сторону журналиста. Также его обязали выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.