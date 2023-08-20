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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой отреагировал на победу «Динамо» в дерби с ЦСКА

20 Августа 2023 • 07:59 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал результат поединка пятого тура чемпионата России, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. «Бело-голубые» выиграли у «армейцев» со счетом 2:1.

«Динамовцам повезло больше, чем «армейцам». Им помог пенальти. Обе команды имели возможность победить. «Динамо» сейчас в эйфории. Клуб с таким бюджетом должен быть вверху», - передает слова Александра радио «Движение».

После вчерашнего поединка «Динамо» набрало десять баллов и поднялось на третье место в таблице Премьер-лиги, обогнав ЦСКА. «Армейцы» с девятью очками располагаются на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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