Мостовой отреагировал на победу «Динамо» в дерби с ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал результат поединка пятого тура чемпионата России, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. «Бело-голубые» выиграли у «армейцев» со счетом 2:1.

«Динамовцам повезло больше, чем «армейцам». Им помог пенальти. Обе команды имели возможность победить. «Динамо» сейчас в эйфории. Клуб с таким бюджетом должен быть вверху», - передает слова Александра радио «Движение».

После вчерашнего поединка «Динамо» набрало десять баллов и поднялось на третье место в таблице Премьер-лиги, обогнав ЦСКА. «Армейцы» с девятью очками располагаются на четвертой позиции.