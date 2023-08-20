Футбольный агент Родриго Лопес, представитель полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался касательно возможного трансфера своего клиента в другой клуб.

«Хорхе близок к уходу из ЦСКА? Таких договорённостей нет, на данный момент ничего нового, идут переговоры», - рассказал представитель футболиста в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что новым местом работы колумбийского полузащитника станет другой московский клуб – «Динамо».

Контракт Карраскаля с «армейцами» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в семь миллионов евро.