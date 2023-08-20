Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча «Краснодар» – «Локомотив», в котором гости вырвали ничью в конце компенсированного времени (1:1).

- Почему «Краснодар» не смог удержать победу над «Локомотивом»?

- Ведя в концовке с минимальным счётом, команда обычно стремится сохранить его. Она уже не думает о том, чтобы самой идти в атаку, а действует на контратаках. «Краснодару» на последних минутах не хватило концентрации или ещё чего-то. Может, это было просто, как говорится, стечение обстоятельств, что «Локомотиву» повезло после аута. Незадолго до пропущенного гола «Краснодар» справлялся с подходами соперника, а тут не смог. Вброс аута, неудачный вынос на ногу Антону Миранчуку – и тот забивает в правый угол. Получился бы у Алонсо вынос в другую сторону – и всё бы обошлось. Недотерпели, скажем так, чуть-чуть не хватило везения. Хотя по игре «Краснодар» заслуживал победу, пятую подряд в Премьер-лиге. Жаль, что Сперцян в первом тайме не реализовал пенальти. При счёте 2:0 концовка, я думаю, была бы совершенно другой.

- Таблицу с одинаковым числом очков возглавляют «Краснодар» и «Урал». Кто из них сильнее?

- «Урал» более неожиданно видеть лидером, чем «Краснодар». Тем интересней будет смотреть, на сколько времени «Урала» хватит в таком темпе. Что мне импонирует у «Краснодара», так это его скамейка. Там реально на замены выходят игроки, которые могут претендовать на место в основе, и это хорошо для команды. В одном из предыдущих сезонов у «Краснодара» по весне было много травмированных, и поэтому он провёл концовку того чемпионата не столь успешно, как мог бы. Вопрос, есть ли возможность у «Урала» безболезненно проводить ротацию. Но Ганчаренко хорошо себя зарекомендовал в чемпионате России. Про Личку после первых двух туров говорили, что он плохо стартовал, а вот, видите, результат пришёл к «Динамо». Опять-таки, конкуренция в верхней части таблицы создаёт интригу в нашем чемпионате. Тем более «Зенит» сейчас буксанул. Болельщикам интересно, когда несколько команд борются за первое место.