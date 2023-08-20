Терёхин - о матче «Динамо» с ЦСКА: «Весёленькая игра»

В матче пятого тура российского чемпионата московское «Динамо» расправилось с земляками из ЦСКА со счетом 2:1. Успех бело-голубых прокомментировал бывший нападающий этого клуба Олег Терехин. По его словам, игра была настолько открытой, что счет должен был быть намного выше.

- Веселенькая игра получилась. Счет я, кстати, угадал. Но мог этот матч вполне закончиться и 5:5, если бы футболисты все свои моменты реализовали. Но пока мастерства в этом отношении, наверное, не хватает, - цитирует слова бывшего футболиста издание Rusfootball.info.

В шестом туре бело-голубым предстоит сыграть в Казани.