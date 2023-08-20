Булыкину понравился «камбэк» московского «Локомотива»

В пятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» спасся от поражения в Краснодаре, забив спасительный гол в добавленное арбитром время. Это понравилось бывшему игроку московского «Динамо» Дмитрию Булыкину, который похвалил железнодорожников за проявленные волевые качества.

- Молодцы, что дотерпели, дожали в концовке, вырвали ничью, тоже самое было неделю назад с «Крыльями». А «Краснодар» не смог полностью реализовать свое преимущество, за что и поплатился, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Сочи», это случится двадцать седьмого августа.