Баринов высмеял тренера «Краснодара»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов скептически относился к словам сербского наставника «Краснодара» Владимира Ивича, который, комментируя ничью с «Локомотивом», дал понять, что не видел на поле «железнодорожников» - на поле, дескать, был только «Краснодар». Баринов предложил Ивичу посмотреть на хронологию матча и убедиться, что характер проявил именно «Локомотив», а не «Краснодар».

- Я прочитал это в раздевалке, когда он сказал, что на поле видел одну команду. Сегодня мы спаслись на 97-й минуте. Считаю, что команда та, которая играет до конца, а не та, которая сегодня у него типо была на футбольном поле, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».