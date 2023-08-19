Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов высмеял тренера «Краснодара»

19 Августа 2023 • 23:36 Комментировать
Краснодар
1:1
Локомотив Москва
окончен

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов скептически относился к словам сербского наставника «Краснодара» Владимира Ивича, который, комментируя ничью с «Локомотивом», дал понять, что не видел на поле «железнодорожников» - на поле, дескать, был только «Краснодар». Баринов предложил Ивичу посмотреть на хронологию матча и убедиться, что характер проявил именно «Локомотив», а не «Краснодар».

-  Я прочитал это в раздевалке, когда он сказал, что на поле видел одну команду. Сегодня мы спаслись на 97-й минуте. Считаю, что команда та, которая играет до конца, а не та, которая сегодня у него типо была на футбольном поле, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Дмитрий Баринов Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Урал Урал
0
1
2.48 3.60 2.90
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.26 3.80 3.10
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Ростов Ростов
4
0
2.46 3.55 2.90
Видео
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
20.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.10 3.90 2.22
Видео
20.08.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1.82 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
19 Августа
23:36 · Россия. Премьер-лига
Баринов высмеял тренера «Краснодара»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не было хороших подходов хотя бы к штрафной площади, поэтому и ударов не было»
23:00 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «У «Локомотива» нет слаженности, игроки словно знают друг друга пять дней»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Реализация не подвела, были ещё шансы забить, но довольны и этим»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Крамарич: «Очень рад за команду, потому что мы набрали три очка после серии поражений»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» упустил победу в матче с «Локомотивом» - видео видео
22:33 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» проиграл пять гостевых матчей кряду - такого не случалось более десяти лет
22:10 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «То, что ребята смогли переломить ход игры, это дорогого стоит»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук заработал 50-й результативный балл в РПЛ
22:05 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Ощущение, что кто-то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице»
21:57 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» повторил клубный рекорд
21:53 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Я извиняюсь перед командой и болельщиками»
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пропустил четвёртый гол в матче с «Сочи»
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» уже громит «Ростов», дубль в активе Крамарича
21:10 · Россия. Премьер-лига
Маричаль: «В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России»
Все новости
Рекомендуем