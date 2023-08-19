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Карпин: «Не было хороших подходов хотя бы к штрафной площади, поэтому и ударов не было»

19 Августа 2023 • 23:00 Комментировать
Сочи
4:0
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (0:4).

- Удачные матчи дома чередуются с неудачными выездами. В чем причина такой аритмии?

- С игрой, с чем еще может быть связано? Мы так играем.

- В сегодняшней игре начали напористо, были активны в первые 15 минут, давили. Казалось, что так дальше и пойдет. Потом что-то поменялось. Что случилось?

- Что поменялось? Пропустили гол.

- И пропустили второй?

- Пропустили гол, и всё поменялось. Первый пропустили, не второй.

- В чем должен был перестраиваться «Ростов», что должен был менять в игре, чтобы продолжить играть так, как и играл, и добиться положительного результата?

- Всё должен был менять. Наоборот, сначала ничего не надо было менять, а после гола всё изменилось. С чем это связано - сейчас будет разбираться.

- Лангович и Щетинин вышли после перерыва, при этом два мяча пришли с левого фланга «Ростова». Была их замена связана с этим, или Лангович планировался заранее?

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- Нет, не планировался. По ходу первого тайма решили, что выйдет Лангович, а слева Вахания будет играть.

- У «Ростова» два удара в створ, при этом оба в последней трети матча после часа игры. Как это объясните? Почему так мало?

- Не было хороших подходов хотя бы к штрафной площади. Поэтому и ударов не было.

- Арсен Захарян переходит в «Реал Сосьедад», не чужой вам клуб. Как оцените его перспективы, что скажете об этом?

- Удачи ему. Понятно, что для нашего футбола это хороший шаг. Главное, чтобы он там сумел использовать шанс, поэтому ему удачи, терпения, прежде всего. Понятно, что надо будет выигрывать конкуренцию, всё не так просто.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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