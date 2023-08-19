​Наумов: «У «Локомотива» нет слаженности, игроки словно знают друг друга пять дней»

Московский «Локомотив» не лучшим образом выступает в начавшемся сезоне, в пятом туре команда смогла заработать очко, но с большим трудом, сравняв счет лишь на последних секундах игры. Бывший президент клуба Николай Наумов не особо впечатлен таким выступлением, на него московский коллектив производит достаточно удручающее впечатление.

- Честно говоря, тревожит меня игра «Локомотива». Нет рисунка, нет слаженного взаимодействия. Такое чувство, что люди друг друга всего пять дней знают. При этом на замену выходят игроки довольно высокого класса. Но рисунок все равно не появляется, - сокрушается Наумов, слова которого цитирует Rusfootball.info.