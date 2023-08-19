Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Наумов: «У «Локомотива» нет слаженности, игроки словно знают друг друга пять дней»

19 Августа 2023 • 23:00 Комментировать

Московский «Локомотив» не лучшим образом выступает в начавшемся сезоне, в пятом туре команда смогла заработать очко, но с большим трудом, сравняв счет лишь на последних секундах игры. Бывший президент клуба Николай Наумов не особо впечатлен таким выступлением, на него московский коллектив производит достаточно удручающее впечатление.

- Честно говоря, тревожит меня игра «Локомотива». Нет рисунка, нет слаженного взаимодействия. Такое чувство, что люди друг друга всего пять дней знают. При этом на замену выходят игроки довольно высокого класса. Но рисунок все равно не появляется, - сокрушается Наумов, слова которого цитирует Rusfootball.info.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Урал Урал
0
1
2.48 3.60 2.90
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.26 3.80 3.10
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Ростов Ростов
4
0
2.46 3.55 2.90
Видео
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
20.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.10 3.90 2.22
Видео
20.08.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1.82 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
19 Августа
23:36 · Россия. Премьер-лига
Баринов высмеял тренера «Краснодара»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не было хороших подходов хотя бы к штрафной площади, поэтому и ударов не было»
23:00 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «У «Локомотива» нет слаженности, игроки словно знают друг друга пять дней»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Реализация не подвела, были ещё шансы забить, но довольны и этим»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Крамарич: «Очень рад за команду, потому что мы набрали три очка после серии поражений»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» упустил победу в матче с «Локомотивом» - видео видео
22:33 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» проиграл пять гостевых матчей кряду - такого не случалось более десяти лет
22:10 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «То, что ребята смогли переломить ход игры, это дорогого стоит»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук заработал 50-й результативный балл в РПЛ
22:05 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Ощущение, что кто-то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице»
21:57 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» повторил клубный рекорд
21:53 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Я извиняюсь перед командой и болельщиками»
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пропустил четвёртый гол в матче с «Сочи»
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» уже громит «Ростов», дубль в активе Крамарича
21:10 · Россия. Премьер-лига
Маричаль: «В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России»
Все новости
Рекомендуем