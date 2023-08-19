Хохлов: «Реализация не подвела, были ещё шансы забить, но довольны и этим»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (4:0).

- Сегодня все мячи забили новички, у новичков также результативные передачи. Для вас это стало приятным сюрпризом, вы удивлены или нет?

- Почему удивлен? Я рад, что у нас игроки, которые втягиваются в команду, адаптируются, забивают и приносят результат. Поэтому счастлив.

- Если не таймы разбить и оценить первый и второй, оценить, как «Сочи» начал, сдержал натиск, забил два и владел инициативой. Это идеальный первый тайм?

- Я бы не разбивал на таймы. Натиск от «Ростова»? В начале игры такого натиска я не видел. Мы просто старались действовать как в обороне, так и атаке, использовать свои моменты. Сегодня реализация как раз не подвела, были еще шансы забить, но довольны и этим.

- Сложилось целостное впечатление от этого матча у вас?

- В принципе, да. Когда мы проводили отрезками матч, то этот можно выделить от первой минуты до последней.

- В чем секрет Медведева? Человек вышел на замену, провел на поле две минуты, и тут же забивает за свой клуб?

- Мы, выпуская на замену, говорили смелее идти в атаку, понадежнее у своих ворот, а в атаке можно импровизировать, вбегать хоть с центра, хоть с края. Что он и сделал.

- Джорджевич, который не новичок, заменился в первом тайме. Как его самочувствие, насколько все серьезно?

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- Не могу ответить, насколько все серьезно. Да, он поддернул мышцу, это уже после обследования можно будет говорить, насколько серьезно или не серьезно. Дай бог, чтобы обошлось.