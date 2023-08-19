Крамарич: «Очень рад за команду, потому что мы набрали три очка после серии поражений»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Ростов» (4:0) Мартин Крамарич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что за эмоции забить два победных гола за вашу команду?

- Я чувствую себя хорошо после дубля и голевой передачи. Я очень рад за команду, потому что мы набрали три очка после серии поражений.

- Какой из забитых мячей вам сегодня больше понравился?

- Второй.

- Я знаю, что вы начали учить русский. Может быть, скажете какие-то слова, что уже успели выучить за время, что находитесь в «Сочи»?

- «Добрый день», «здравствуйте», «меня зовут Мартин», «хорошо», «нормально».