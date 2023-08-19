Победная серия «Краснодара» в Премьер-лиге оборвалась в матче с «Локомотивом» в пятом туре нового сезона. Команда Владимира Ивича доминировала в поединке. Эдуард Сперцян не забил пенальти, а также зарядил в штангу. Все же Ильзат Ахметов удачно сыграл на добивании после удара Батчи, но «быки» не дотерпели до победы всего чуть-чуть. Уже в компенсированное время изумительный гол Антона Миранчука отобрал у соперника важные очки - 1:1.

Все главные события поединка представлены в видеоверсии.