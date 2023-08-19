«Ростов» проиграл пять гостевых матчей кряду - такого не случалось более десяти лет

Катастрофой завершился для «Ростова» выездной матч против «Сочи» в рамках пятого тура российского чемпионата. Команда Валерия Карпина «словила» четыре безответных гола, проиграв с разгромным счетом.

Еще более неприятно для ростовчан то, что поражение оказалось уже пятым кряду, если учитывать только гостевые матчи - как конца прошлого сезона, так и начала этого. Такого с «Ростовом» не случалось более десяти лет - в последний раз пять гостевых поражений кряду клуб потерпел в сезоне 2011/2012.

В следующем туре чемпионата «Ростов» снова сыграет на выезде - с нижегородским «Пари НН».