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Сенников: «Локомотив» умеет терпеть, через такие матчи приходят силы» эксклюзив

19 Августа 2023 • 22:16 Комментировать
Краснодар
1:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Краснодаром».

- Наиграл ли «Локомотив» на ничью с «Краснодаром»?

- «Краснодар» владел инициативой, у него было больше моментов, но «Локомотив» - та команда, которая умеет терпеть. Каждый матч сейчас дается тяжело, потому что «железнодорожники» находятся не в лучшей форме. Это показала игра с «Крыльями Советов», когда «Локомотив» также сумел сравнять счет только в концовке матча. Сегодня тоже было трудно. Ребята молодцы, что нашли в себе силы не опустить руки, когда ничего не получается, а концовку провели с большим желанием. Они оказывали давление на соперника и какие-то эпизоды были. Миранчук забил сумасшедший мяч. Но и «быки» сами сбавили обороты под конец встречи. Не умеют они играть девяносто семь минут. Надо отдать должное гостям, что они вытерпели. Сработало исполнительское мастерство, плюс Галактионов очень освежил игру заменами. Он постоянно искал, кто может помочь. Футболисты выходили, чуть-чуть добавляли, и это сработало.

- Любопытная статистика: «Локомотив» не может победить «Краснодар» у него дома с 16-го года. Неудобная команда?

- Да, «быки» дома всегда хорошо играют. А сейчас туда тяжело добираться. Дорога всегда отнимает силы. Это тоже влияет.

- Почему «Локомотив» забуксовал на старте сезона и набрал так мало очков?

- По-разному получается. Короткая предсезонка была. Не оптимальная форма. Сейчас на команду Галактионова по-другому настраиваются, как на фаворита, который борется за медали. Здесь очень важно терпеть. «Локомотив» сыграл три матча вничью, не проиграл. Да, встречи получились тяжелые, но через такие матчи приходят силы.

- Нет опасений за судьбу Галактионова? Мы уже видели первую отставку сезона в «Ахмате».

- Да нет. Если говорить про сегодняшний матч, «Краснодар» - реально сильный соперник. Он является главным претендентом на золотые медали. У «Локомотива» есть проблемы. Пока тренеры не могут найти связку центральных защитников. Команда в каждом матче пропускает мячи. Ну и схема без Дзюбы не всегда работает. С ярко выраженным большим форвардом возможностей больше, особенно в таких тяжелых матчах. Нужны подачи, подбор, а обыгрывать внизу всегда сложнее.

- То есть чувствовалось, что Дзюбы не хватает?

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- Если говорить о схеме, то да. Галактионов планировал схему с Дзюбой в центре, но он выбыл. А вторая схема работает хуже.

- «Краснодар» снова не смог забить Лантратову пенальти. Это уже четвертый случай из четырех. Совпадение?

- У Лантратова очень хорошая реакция. И в предыдущем матче «Крылья Советов» не забили, и сейчас. Он мастер по пенальти, поэтому удивляться не приходится. Все закономерно.

- «Локомотив» сейчас находится на девятом месте. Наверное, неожиданно видеть команду так низко?

- Если брать пять матчей, было три ничьих, победа и поражение. Это не критично. «Железнодорожники» же не проиграли все встречи. Команда потихоньку набирает очки.

- То есть вы верите, что она выберется из середины таблицы?

- У «Зенита» тоже пока немного очков. Идет борьба, и нужно немного вылезти наверх, чтобы было поспокойнее играть.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
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