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Галактионов: «То, что ребята смогли переломить ход игры, это дорогого стоит»

19 Августа 2023 • 22:10 Комментировать
Краснодар
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Снова невероятные эмоции в матче с «Краснодаром». Может быть, есть какая-то аналогия с мартовской игрой в этой случае? Ваша оценка сегодняшнего матча?

- Во-первых, сегодняшнее заработанное очко - это в очередной раз большая похвала нашим ребятам,  нашей команде за то, что они проявили волевые, бойцовские качества, за то, что не сломились и до конца верили в то, что можно переломить ход игры. Ребята, которые вышли на замену, то же самое. Понятно, что не все получалось, понятно, что команда хозяев, «Краснодар», владела территорией, там футболисты хорошего уровня. То, что у нас также были хорошие подходы, но не хватало остроты в атаке. То, что ребята, как вы правильно сказали, как в том матче, смогли переломить ход игры, это дорогого стоит.

- Гол Миранчука - лучший в вашей тренерской карьере?

- Я бы так не говорил, всегда были прекрасные матчи и хорошие голы, но то, что сегодня Антон исполнил, это высочайший уровень исполнительского мастерства.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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