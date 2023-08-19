Антон Миранчук заработал 50-й результативный балл в РПЛ

В матче пятого тура российского чемпионата московский «Локомотив» ушел от поражения буквально в последний момент - Антон Миранчук забил спасительный гол и позволил клубу сравнять счет в игре с лидером чемпионата - «Краснодаром».

Этот гол не просто спас очко для «Локомотива», но также стал в определенном смысле юбилейным для Миранчука - он сделал 50-е результативное действие в высшей лиге российского футбола, для этого ему потребовались 139 матчей в РПЛ.

Антон Миранчук забил 32 гола и сделал 18 результативных передач - и это складывается в полсотни результативных баллов.