Ивич: «Ощущение, что кто-то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- В первую очередь хочу поздравить своих футболистов, потому что они сыграли хороший матч. Если и была какая-то одна команда на поле, то это была наша команда. Результат нереалистичный. Я не помню, чтобы у соперника были шансы на самом деле. Забили соперники без моментов. Они их не создавали. У нас и в прошлом было такое с «Нижним Новгородом», когда забили гол, были определенные моменты. То, что сегодня забили один гол, нереалистично. Думаю, что сегодня должен был быть настоящий счет 3:0 или 4:0.

- Эдуард Сперцян сказал, что в моменте с пропущенным голом команда слишком низко опустилась в защиту. Как вы видите этот момент?

- У нас в плане шансов были пенальти, штанга, еще несколько моментов. Не помню, чтобы у соперника был хоть один шанс. На последней минуте - да… Нам нужно реагировать лучше, но да, случилось. Я в футболе всю свою жизнь. Последние 10 минут данной игры, как и последние 10 минут предыдущей игры, которая была с «Оренбургом», у меня такое ощущение, что кто-то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции, где мы должны быть в турнирной таблице.

- С чем связана ранняя замена Оласы? Что с Кривцовым?

- Лукас получил желтую карточку и пока не готов полноценно играть все 90 минут, он прибыл к нам только 10 дней назад. У Никиты был удар, он упал на землю и почувствовал боль. Он в этом матче много бегал. Порой надо принимать решения, чтобы защитить своих игроков и выпустить на поле свежих игроков.