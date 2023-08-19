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«Сочи» прервал серию из четырёх поражений, забив «Ростову» четыре безответных мяча

19 Августа 2023 • 21:59 Комментировать
Сочи
4:0
Ростов
окончен

«Сочи» и «Ростов» сошлись в рамках чемпионата России. Матч пятого тура РПЛ состоялся 19 августа на стадионе «Фишт».

Протокол игры  
Сочи4:0Ростов
(1:0) Крамарич Мартин16'  
(2:0) Джорджевич Лука28'  
(3:0) Крамарич Мартин69'  
(4:0) Медведев Юрий II76'  
Заболотный НиколайМиладинович ИванДркушич ВаняЛитвинов ВячеславМаргасов Тимофей 75' (Ангбан Викторьен ( 75') Нобоа КристианКравцов Кирилл 75' (Медведев Юрий II ( 75') Макарчук АртёмКрамарич МартинДжорджевич Лука 42' (Игнатьев Иван ( 42') Юсупов Артур 65' (Силвейра Мигел ( 65')
Запасные: Бурмистров НикитаЮрганов ИгорьМещанинов АртёмМелкадзе ГеоргийГойло НикитаЗаика КириллБатырев АмирАносов Данил
Песьяков СергейВахания ИльяМелёхин ВикторПрохин Данила  34'Чернов Евгений 46' (Лангович Андрей ( 46') Акбашев Роман 47' (Щетинин Кирилл ( 47') Глебов ДанилУткин ДаниилИонов Алексей 60' (Голенков Егор ( 60') Комличенко НиколайМохеби Мохаммад
Запасные: Семенчук ДавидТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванТерентьев ДенисПоярков НиколайМиронов АлексейБайрамян ХоренСухомлинов Данила
19 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Южное дерби завершало субботнюю программу пятого тура. «Сочи» и «Ростов» подошли к нему не в самом лучшем расположении духа. У ростовчан всего одна победа в последних четырех матчах, а сочинцы вообще все четыре проиграли, забив за это время скромные два гола. Против «Ростова» в атаке вышли Джорджевич и словенец Мартин Крамарич, которым активно помогали Юсупов с Нобоа.

У «жёлто-синих» в основе закрепился иранец Мохеби, составивший трио в нападении с Комличенко и ветераном Ионовым. Но атак «Ростова» на старте матча видно не было, зато усердствовал «Сочи». За первые 10 минут хозяева умудрились заработать четыре угловых удара, последний из которых завершился опасной ситуацией. Миладинович в борьбе с защитниками аккуратно подрезал мяч затылком так, что тот чиркнул по перекладине и пределы поля покинул.

Был ещё опасный угловой у «Сочи» с плотным ударом Вани Дркушича, тогда «Ростов» справился общими усилиями, но в итоге хозяйское давление всё-таки принесло плоды. Неплохую комбинацию расчертили футболисты Хохлова: Диагональ через полполя пошла на правый край, оттуда скидку в касание организовал Маргасов, а Крамарич умудрился опередить защитников и тычком в касание перебросил Песьякова – 1:0.

«Ростов» никак не мог противопоставить что-то толковое, Карпин на бровке разводил руками. Чувствовал тренер, что скоро последует наказание, и организовал его Лука Джорджевич. Кристиан Нобоа организовал ему конфетную передачу, форвард вывалился на ударную позицию и пробил точно – 2:0. Перед перерывом совсем добивать гостей должен был Крамарич, который на замахе убрал защитника и бил из самого центра штрафной площади, но в створ ворот не попал.

А что «Ростов», спросите вы? Самым активным в этой команде был Валерий Карпин, который негодовал на бровке. Но это не помогало, гордый ноль в графе «удары в створ ворот» красовался за 60 минут. Команды накатывались на ворота друг друга, но игра шла довольно спокойная, будто и не нужно было «Ростову» отыгрывать два мяча.  Чуть взбодрил ситуацию Даниил Уткин. Шикарный дальний удар удался полузащитнику, под самую штангу мяч летел, но и Заболотный не сплоховал, парировав в кошачьем прыжке.

В ответ «Сочи» окончательно убил интригу. Нобоа навесил к штрафной площади, рикошет от Прохина достался Крамаричу, а Мартин заметил, что Песьяков вышел из ворот, и наказал его чётким «парашютом» - 3:0. Дубль и результативная передача на счету Крамарича, отличный матч провёл! Добил гостей Медведев. Юрий разыграл «стеночку» в Мигелем в штрафной площади, а затем спокойно пробил в уголок – 4:0.

«Сочи» прервал наконец ужасающую серию из четырёх поражений подряд, сокрушив «Ростов».

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