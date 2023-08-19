«Локомотив» повторил клубный рекорд

Московский «Локомотив» ушел от поражения в игре с «Краснодаром» буквально на последних минутах игры, и это означало, что железнодорожники забили в двадцатом матче российского чемпионата кряду - в последний раз «Локомотив» не забивал еще во времена Йозефа Циннбауэра, это было в пятнадцатом туре прошлогоднего чемпионата, когда «Локо» проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

Серия из двадцати результативных матчей для «Локомотива» стала повторением клубного рекорда - в период с 1994-1995 «Локомотив», который тренировал тогда Юрий Семин, также забивал в двадцати матчах кряду в российском чемпионате.