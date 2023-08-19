Сперцян: «Я извиняюсь перед командой и болельщиками»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Локомотив» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Насколько смешанные эмоции, когда получаете награду после такой концовки?

- Не знаю, что сказать, так много сейчас мыслей, поэтому на горячую сейчас лучше сейчас ничего не говорить.

- Незабитый пенальти или момент со штрафным, когда попали в перекладину - о каком моменте сейчас больше сожалеете?

- Конечно, о пенальти, да и о штрафном. Нужно реализовывать. Я извиняюсь перед командой и болельщиками. Хотел исправиться, но увы, сегодня вот так.

- Уже не в первый раз у «Краснодара» возникают проблемы в концовке. Есть понимание, что происходит на последних минутах?

- Да нет, тяжело сказать. Мы знали, что там далеко могут вбросить атаку, надо быть готовыми. Думаю, что там вот… мне кажется, что мы все сильно сели в штрафной и никого не оставили в зоне подбора. Там уже Антон на классе попал, тяжело что-то сказать.