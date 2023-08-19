«Ростов» пропустил четвёртый гол в матче с «Сочи»

«Ростов» Валерия Карпина с апреля не может разжиться очками в выездных матчах, а в противостоянии с «Сочи» вовсе откровенно проваливается. Оборона ростовчан не помешала Юрию Медведеву получить мяч в штрафной, продвинуться вперед и нанести удар по воротам. На табло горят цифры 4 и 0. Сочинцы завершат субботний день на девятом месте с 6 очками в активе, у ростовчан на один пункт больше. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.