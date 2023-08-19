Российский полузащитник Арсен Захарян стал новым футболистом «Реал Сосьедада», перебравшись из московского «Динамо». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Трудовой договор 20-летнего хавбека с «Реал Сосьедадом» рассчитан до конца сезона 2028/2029.
Если верить СМИ, на продаже Захаряна «Динамо» заработает 12 миллионов евро плюс бонусные выплаты.
Сегодня, 19 августа, «Реал Сосьедад» сыграл вничью в матче второго тура чемпионата Испании с «Сельтой» со счетом 1:1.
Следующий поединок команда Иманоля Альгуасиля проведет 25 августа против «Лас-Пальмаса» в рамках третьего тура Ла Лиги.
А мои ожидания - Динияр Билялетдинов - 2)
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