Российский полузащитник Арсен Захарян стал новым футболистом «Реал Сосьедада», перебравшись из московского «Динамо». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Трудовой договор 20-летнего хавбека с «Реал Сосьедадом» рассчитан до конца сезона 2028/2029.

Если верить СМИ, на продаже Захаряна «Динамо» заработает 12 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Сегодня, 19 августа, «Реал Сосьедад» сыграл вничью в матче второго тура чемпионата Испании с «Сельтой» со счетом 1:1.

Следующий поединок команда Иманоля Альгуасиля проведет 25 августа против «Лас-Пальмаса» в рамках третьего тура Ла Лиги.