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«Быки» не безгрешны: «Краснодар» впервые потерял очки в РПЛ, пропустив от «Локомотива» на последних секундах

19 Августа 2023 • 21:35 Комментировать (1)
Краснодар
1:1
Локомотив Москва
окончен

Не терявший до этого очков в новом сезоне чемпионата России «Краснодар» принимал на своей арене «Локомотив».

Протокол игры  
Краснодар1:1Локомотив Москва
(1:0) Ахметов Ильзат47'  
  90'Миранчук Антон (1:1)
Сафонов МатвейВолков Сергей Евгеньевич 73' (Эктов Александр ( 73') Кайо ПанталеаоАлонсо ХуниорОлаcа Лукас  39' 46' (Петров Сергей ( 46') Кривцов Никита 58' (Кади ( 58') Черников Александр  90'Сперцян ЭдуардБатчи Жоау 90' (Олусегун Джуниор ( 90') Кордоба ДжонАхметов Ильзат 73' (Ленини Пина ( 73')
Запасные: Баньяц МихайлоСулейманов Магомед-ШапиАгкацев СтаниславКобнан МозесАрутюнян ГеоргийГайворонский ДанилаКокшаров Александр
Лантратов ИльяНенахов МаксимПогостнов Егор 67' (Морозов Евгений ( 67') Фассон ЛукасСамошников ИльяРыбчинский Дмитрий 78' (Сарвели Владислав ( 78') Баринов ДмитрийЖемалетдинов Рифат  55' 63' (Тикнизян Наир ( 63') Карпукас Артём 78' (Марадишвили Константин ( 78') Пиняев Сергей 63' (Миранчук Антон ( 63') Глушенков Максим
Запасные: ГилермеНикишин КириллКуликов ДаниилКузьмичёв ИванСильянов АлександрХудяков ДаниилМитай Марио
19 августа. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

«Краснодар» выдал лучший старт РПЛ в своей истории, не потеряв ни одного очка на протяжении четырёх туров. «Быки» выиграли последовательно у «Динамо», «Сочи», «Пари НН» и «Оренбурга». Естественно, в подобных случаях становится интересно, когда же оборвётся победная серия взявшей экспресс-старт команды. Помнится, в 2008 году будущий чемпион «Рубин» шёл без потерь очков семь туров, а в восьмом на своём поле крупно проиграл московскому «Спартаку».

Такой прыти в начале нового сезона ожидали скорее от «Локомотива», нежели от «Краснодара». Те, кому вскружил голову весенний отрезок «железнодорожников» в прошлом чемпионате, называли «путейцев» фаворитами свежего чемпионата. Однако реальность по крайней мере на старте турнира оказалась другой. «Локомотив» по порядку сыграл вничью с «Рубином», разгромил «Факел», сам был разгромлен ЦСКА и добился ничьей с «Крыльями Советов».

Первые десять минут в отчётном матче «Локомотив» провёл на половине поля соперника, однако до реальных голевых моментов не дозрел. Потом «Краснодар» освоился, и вот уже Черников метил в дальнюю девятку из зоны левого инсайда. Лантратову здесь пришлось вступать в дело и выручать свою команду. Впрочем, несколько минут спустя вратарь «железнодорожников» сыграл не лучшим образом…

Лантратов должен был быть первым на мяче, но как-то проспал ситуацию и запоздал с решением. Что там было? Сперцян сделал низом пас к правому углу вратарской на Волкова, которого Лантратов неуклюже срубил на газон. Видеоассистенты подтвердили Кукуляку, что он правильно назначил пенальти. Сперцян же подвёл свою команду, пробив с одиннадцатиметровой отметки правее створа.

Неудача с пенальти не повлияла на игру «Краснодара» отрицательно. Наоборот, хозяева неплохо завершали первый тайм. 35-й минуте Кривцов, которого опекал Погостнов, в падении ударил по центру створа в руки Лантратова. На 44-й минуте Кордоба бил с линии штрафной площади по отскочившему от газона мячу после скидки партнёра и направил сферу выше перекладины.

«Локомотив» тоже хотел что-то показывать в атаке и в компенсированное к первому тайму время мог-таки открыть счёт. Пиняев поймал на ногу опускавшийся сверху мяч и с левого полуфланга пробил мимо ближнего угла. Надо ещё отметить, что матч проходил при жаркой погоде, несмотря на вечернее время, но Месси в «Интер Майами» тоже играет при высоких температурах – и ничего.

«Краснодару» здорово далось начало второго тайма – команда «чёрно-зелёных» распечатала чужие ворота. Батчи пробил из правой части штрафной площади в дальний угол – Лантратов отразил. Но отбил мяч вратарь гостей недалеко от себя, чем воспользовался Ахметов. Добавить игровой снаряд в пустые ворота с близкого расстояния ему не составило труда (1:0).

Жемалетдинов и Батчи вскоре обменялись дальними ударами – мимо. Кордоба головой после подачи справа от Кайо также не попал в створ. Сперцян со штрафного мощно сотряс перекладину рядом с правой девяткой ворот москвичей. У «Краснодара» из-за травмы был заменён Кривцов.

«Локомотиву» недоставало мощи, чтобы оказывать значительное давление на «Краснодар». Неточный удар Тикнизяна с подступов к штрафной площади был эпизодическим случаем, возникшим после обрезки Эктова. Казалось, что «быки» спокойно доведут дело до своей пятой победы в пяти турах РПЛ, однако вышло иначе.

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В компенсированное время гости взяли себя в руки и серьёзно пошли вперёд. После подачи штрафного возникло напряжение в штрафной площади хозяев, состоялся удар головой Ненахова в руки Сафонова. Визитёры хотели пенальти, но не дождались. Тем не менее «Локомотив» успел сравнять счёт. После вброса аута на левом фланге Антон Миранчук классно поймал мяч на ногу и вкрутил его в правый угол (1:1). Чудом спаслись «железнодорожники» на последних секундах и стали первой командой, отобравшей очки у «Краснодара» в новом чемпионате. В турнирной таблице теперь двоевластие, ведь по тринадцать очков имеют «Краснодар» и «Урал». Ну а у «Локомотива» стало всего шесть баллов.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
19 Августа 2023 в 21:56
Однако ж. Практически без игры в 5 матчах всего одно поражение. Ну, за характер, что ли!)
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