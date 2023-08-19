Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о введении паспорта болельщика.

- Вас не смущает факт наличия Fan ID в России?

- Не мне оценивать принятые решения. Могу лишь сказать, что мы всегда ждём как можно больше болельщиков на нашем стадионе. Нам, игрокам, важно чувствовать энергию трибун.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

Полное интервью Николаса Маричаля выйдет завтра, 20 августа, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.