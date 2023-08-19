Маричаль: «В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России»

Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил болельщиков в своей родной стране с футбольными фанатами в России.

Бывали ли жесткие случаи столкновения с фанатами в Уругвае? Фаеры или что-то в этом роде?

- В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России, бывают и фаеры. Но лично у меня не было конфликтов.

Полное интервью Николаса Маричаля выйдет завтра на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.