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Маричаль: «В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России»

19 Августа 2023 • 21:10 Комментировать
Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил болельщиков в своей родной стране с футбольными фанатами в России.
 
Бывали ли жесткие случаи столкновения с фанатами в Уругвае? Фаеры или что-то в этом роде?
- В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России, бывают и фаеры. Но лично у меня не было конфликтов.
 
Полное интервью Николаса Маричаля выйдет завтра на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Николас Маричаль
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