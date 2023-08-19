В самом начале второго тайма матча пятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» хозяева открыли счёт. «Быки» быстро вышли из обороны в атаку, у правого угла штрафной Батчи улучил момент для удара и пробил в дальний угол ворот, мяч выскочил из-под двух защитников, и Илья Лантратов был вынужден его отбивать, но получилось, что точно на ногу Ильзату Ахметову, который не мог промахнуться. 1:0 в пользу лидеров Премьер-лиги.

Как это было, смотрите в видеоролике. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.