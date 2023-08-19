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Петрушин: «Смолов не имеет права делать такие ошибки в передачах на этой позиции» эксклюзив

19 Августа 2023 • 20:49 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после победы «бело-голубых» над ЦСКА оценил игру команды.

- Грулёв в конце мог забить третий мяч. Что помешало?

- В конце игры, когда ЦСКА полез вперед, левый защитник «армейцев» начал так чудить, что «бело-голубые» и не один мяч могли забить. Был же еще выход три в два. Так что «Динамо» могло наказать ЦСКА еще на два мяча, это сто процентов.

- Как вам «Динамо» без Захаряна?

- Смолов играл на этой позиции. Понятно, что он пенальти забил. Но я наблюдал за ним, у него такое количество брака в передачах! А ведь этот футболист выступает на позиции разыгрывающего, от него должны идти передачи. А у него сумасшедший брак. И ладно бы эти ошибки были у чужих ворот, когда игрок ищет острый ход. Он имеет право на ошибку. Но когда человек начинает выдумывать на своей половине поля, теряет мяч, и идет атака на твои ворота, этого я не понимаю. Он же не молодой пацан, и должен это понимать. Футболист с таким опытом не имеет права делать такие ошибки в передачах на этой позиции. Он ведь играет оттянутого нападающего, под Тюкавиным. Да, он выполняет большой объем работы, и в обороне играет слабо, но хотя бы в передачах не должен ошибаться.

- Как относитесь к вероятному приходу Карраскаля?

- Это нападающий. В ЦСКА он играл флангового нападающего. Хотя и игроком средней линии поля его можно считать. Игрок хороший. Плюс конкуренция еще никогда не мешала.

- Пишут, что у него сложный характер, из-за чего он нигде не приживается. Вас это не смущает?

- Все будет зависеть от Лички. Найдет ли он к нему подход. Понятно, что каждый футболист с характером – это личность. Главное, чтобы это шло на пользу команде. Надеюсь, что Личке все удастся. Это педагогика. У него были же аргентинцы в «Оренбурге», и он нашел к ним подход, и они играли прилично.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Алексей Петрушин
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