В ещё одном главном матче пятого тура играют «Краснодар» и «Локомотив». В первом тайме никому не удалось открыть счёт. Лучший шанс был у Эдуарда Сперцяна, но он не смог поразить цель с 11-метровой отметки. А вот на 47-й минуте «быки» провели результативную атаку на ворота противника. Батчи наносил удар с правого края штрафной, Илья в очередной раз выручил, но на добивании самым расторопным оказался Ильзат Ахметов. Он и открыл счет в поединке. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.
Ахметов открыл счёт в матче «Локомотива» с «Краснодаром» в самом начале второго тайма
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