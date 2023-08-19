Сперцян впервые не забил с пенальти в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не использовал шанс вывести свою команду вперёд в матче пятого тура РПЛ против столичного «Локомотива».

Армянский полузащитник «быков» не реализовал одиннадцатиметровый удар на 22-й минуте игры, что стало первым промахом Сперцяна с точки в рамках Российской премьер-лиги. Предыдущие восемь попыток хавбека «Краснодара» были успешными.

К перерыву матча «быки» и «железнодорожники» не смогли открыть счёт в поединке. Предыдущие четыре встречи нового сезона РПЛ принесли подопечным Владимира Ивича по три очка.