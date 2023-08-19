Матч пятого тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом» может стать достаточно результативным. Команда Дмитрия Хохлова очень уверенно его начала и в середине 45-минутки добилась перевеса в два гола. Сначала Мартин Крамарич в касание протолкнул мяч мимо голкипера с острого угла. А вскоре снова прошел дальний пас в линию атаки сочинцев, Лука Джорджевич с фланга сместился к воротам и также с острого угла пробил мимо голкипера в район дальней штанги. Счет на табло стал 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Сочи» продолжает забивать в ворота «Ростова»
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