«Сочи» продолжает забивать в ворота «Ростова»

Матч пятого тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом» может стать достаточно результативным. Команда Дмитрия Хохлова очень уверенно его начала и в середине 45-минутки добилась перевеса в два гола. Сначала Мартин Крамарич в касание протолкнул мяч мимо голкипера с острого угла. А вскоре снова прошел дальний пас в линию атаки сочинцев, Лука Джорджевич с фланга сместился к воротам и также с острого угла пробил мимо голкипера в район дальней штанги. Счет на табло стал 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.