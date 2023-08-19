Стремительная атака в касание стала голевой, «Сочи» ведёт в матче с «Ростовом»

В пятом туре Премьер-лиги «Сочи» принимает «Ростов». Хозяева поля обычно успешно играют против данного соперника, вот и сегодня быстро открыли счет. Прошел заброс на правый край штрафной на Тимофея Маргасова, тот сразу переправил мяч к ближнему углу вратарской, а там Мартин Крамарич без помех эффектно в касание переправил мяч в сетку ворот гостей.

Счет на табло стал 1:0, в онлайн-таблице сочинцы настигают «Локомотив» на девятом месте, а соперник расположился чуть выше, имея в активе на очко больше.

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