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Петрушин: «С такими ошибками в обороне ЦСКА не спас бы и Акинфеев» эксклюзив

19 Августа 2023 • 20:19 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу победы «бело-голубых» над ЦСКА.

- Результат матча закономерен?

- Если говорить откровенно, я перед матчем ставил на ничью. Игра-то и была равной. Первый тайм за ЦСКА, а во втором тайме чуть лучше играло «Динамо». Понятно, что все голы – это ошибки. Но «армейцы» сами себе привезли оба гола. А так, матч получился жарким. Как и погода.

- Насколько поспособствовало поражению «армейцев» отсутствие в воротах Акинфеева?

- Акинфеев – это всегда Акинфеев. Команда с ним выглядит совсем по-другому. Игроки всегда чувствуют, когда за их спинами стоит такой опытный голкипер.

- К Торопу есть вопросы?

- Торопу чуть-чуть не хватило, чтобы потащить пенальти. Высота оказалась не удобная, но он даже коснулся мяча. А первый мяч гости привезли сами себе на ровном месте. Причем это сделал один из самых опытных футболистов – Набабкин. Он такой ляп допустил! Торопа здесь не в чем обвинять. В таких моментах и Акинфеев не спас бы. Защитник мог просто сыграть вперед, и не было бы ничего. А он вдруг стал пропускать этот мяч. Наверное, не видел, что сзади находится соперник. Для такого опытного парня это недопустимо. Я не понимаю такого. Фактически он и предопределил этот результат. Если бы не этот гол, еще неизвестно, как игра закончилась бы. Тем более было так жарко, и очень тяжело играть при такой погоде.

- Как оцените руку Заболотного: это несчастный случай или неосторожная игра футболиста?

- Это несчастный случай. Я с трибуны вообще не видел этот момент, только потом пересмотрел повтор. Он, оказывается, отворачивался и оставил руку вверху. Это просто стечение обстоятельств.

Елена Григорьевская

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