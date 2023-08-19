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Карпин: «Дополнительная мотивация против «Сочи» никому не нужна»

19 Августа 2023 • 20:06 Комментировать
Сочи
2:0
Ростов
1 1.50 X 4.15 2 6.70
перерыв

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Победа над «Рубином» в предыдущем туре помогла ли команде снять эмоциональное напряжение после двух поражений подряд, или такого напряжения и не было?

- Я думаю, что не успели даже напрячься, потому что было две игры, одна в чемпионате, другая на Кубок. Сразу практически с «Рубином» через два-три дня была игра, так что не успели даже.

- Как и в матче с «Рубином» сегодня в центре в паре в центре выходят Уткин и Акбашев, а Щетинин и Миронов в запасе после «Крыльев». Можно ли считать Уткина и Акбашева на ближайшее время основной парой центральных полузащитников?

- Я никого не считал основными парами или не парами. Все зависит от них. Будут играть нормально, значит, будут основными. Не будут - значит, не основными будут.

- Начало матча позднее, не в три часа дня, как в Самаре. Тем не менее, жарко и душно. Какой интенсивности стоит ждать от «Ростова» сегодня?

- Хотелось бы такой же, как всегда. Жара жарой, в Ростове тоже у нас против «Рубина» было не очень прохладно, так скажем. Здесь из-за влажности более душно, но все в одинаковых условиях.

- Максима Осипенко нет в заявке. Когда его ждать в команде, заявке и старте?

- Без понятия. Не могу сказать точные сроки, поэтому смысла нет говорить. Я как-то сказал, что это надолго. А насколько? Конкретные сроки не буду говорить.

- При этом «Ростов» ни разу не побеждал здесь в Сочи, на «Фиште». Может ли этот факт для команды быть дополнительны стимулом и мотивацией?

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- Я думаю, что дополнительная мотивация никому не нужна. Мы приехали сюда сыграть как можно лучше и набрать три очка в независимости от того, какие результаты были до этого.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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