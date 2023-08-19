Российский полузащитник Арсен Захарян все ближе к контракту с «Реал Сосьедад», он успешно прошел медицинские тесты, необходимые в случае присоединения к другой команде. Это подтвердил и пресс-атташе испанского клуба, по его словам, трансфер будет объявлен уже в самое ближайшее время.

- Арсен Захарян успешно прошел все медицинские тесты, с ним все в порядке. В самое ближайшее время мы хотим официально зарегистрировать трансфер и объявить об этом, - пояснил в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Луис Арконда, пресс-атташе испанского клуба.

Напомним, что в эти выходные проходит второй тур испанского чемпионата.