Хохлов: «Неудачи больше по-спортивному злят»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Не самая удачная серия у «Сочи» на старте сезона. Как она влияет на настроение в команде, демотивирует или, наоборот, по-спортивному злит?

- Наверное, больше по-спортивному злит. Мы, естественно, переживаем за результат, но пытаемся от этого уйти, абстрагироваться. На каждую игру настраиваемся как на новый матч.

- Если смотреть состав, Мигел Силвейра снова в запасе, как и в матче с ЦСКА, но тогда он вышел и забил. Не было ли желания сегодня его задействовать в качестве игрока стартового состава?

- Он хорошо выходит на замену и действительно усиливает игру, поэтому мы решили ничего не менять.

- Насколько сильно сегодня не будет хватать Марсело? Игрок новый, но при этом защитник, который наверняка был бы полезен команде?

- Вы знаете, сейчас странно говорить о том, насколько сильно его будет не хватать. Он же не год и не два отыграл в команде. Он прошлую игру в первый раз вышел в стартовом составе. У нас есть другие защитники, которые достойно себя проявляют.

- Довольно жарко и душно, помимо того, что температура высокая. Какой сегодня ждать интенсивности от команд и от «Сочи» в частности?

- Весь август душно и жарко. Но мы все равно хотим выходить и с первых минут играть активно в футбол с хорошим движением, на это будем настраиваться.

- Который матч подряд в воротах Николай Заболотный. Можно ли его расценивать как вратаря номер один на весь сезон?

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- Николай прошел все предсезонные сборы и играл. Никита Гойло подключился к нам позже. Естественно, у нас более сыгранная связка с защитниками и вратарем с Николаем.

- По новичку вопрос, Соломон Акбалака в матче с ЦСКА был в заявке, сегодня его нет. Когда его можно будет увидеть на поле, каковы кондиции, какое впечатление на вас производит на тренировках?

- Тоже новый игрок в команде, который потихонечку вливается в наш коллектив. Когда он будет готов и поймет требования, который предъявляет тактический рисунок, он появится на поле.