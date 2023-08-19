Ивич: «Для всех лучше, когда есть неделя для тренировки и отдыха, недели игра каждые два-три дня»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Впервые в стартовом составе сегодня Лукас Оласа. Как оцените его адаптацию в команде, когда в основной группе и на поле сможет появиться Тормена?

- Тот факт, что данный игрок выходит на поле в стартовом составе показывает и доказывает, что он действительно адаптировался. Он работал с нами немного больше недели. Это тот футболист, который может дать нам немного больше, чем было до этого. Он левый крайний защитник, у него левая рабочая нога, как раз этого нам не хватало после ухода из нашей команды Рамиреса. До этого на этой позиции стоял игрок, у которого была правая нога рабочая, не особо было удобно. Сейчас он на поле. Мы надеемся и ждем от него, что он выдаст максимум.

- У вас был наконец-то недельный цикл подготовки без переездов. Насколько это важно было для вас. Насколько вы оцениваете плодотворной получилась эта неделя?

- Конечно, действительно у нас было время, чтобы отдохнуть. После нашего вылета у нас был буквально день для отдыха, мы несколько дней тренировались и готовились к этой игре на базе. Определенно для всех лучше, когда есть неделя для тренировки и отдыха, недели игра каждые два-три дня.

- У вас уже был мартовский матч с «Локомотивом», когда команда вела 2:0 в первом тайме, но потом пропустила три. Насколько вы брали за основу эту игру, или команды очень сильно поменялись за это время?

- На самом деле много времени прошло с того матча, буквально пять месяцев. И мы данную игру проанализировали после того, как ее сыграли. Потом шли дальше матчи, были другие игроки, проходило время. Я думаю, после того матча мы действительно стали лучше, мы выросли, проанализировали, извлекли урок. Никто не знает, что будет в будущем или сейчас, но я думаю, что будет лучше сегодня, чем в том матче.